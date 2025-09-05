Праздники пройдут в субботу, 6 сентября. В Оргтруде жителей приглашают к 17.00 на центральную площадь. В программе – аттракционы, угощения, концерты с участием артистов и музыкальных

Праздники пройдут в субботу, 6 сентября. В Оргтруде жителей приглашают к 17.00 на центральную площадь. В программе – аттракционы, угощения, концерты с участием артистов и музыкальных коллективов. В Юрьевце в 14.00 начнут работать аттракционы, фотозоны и праздничная торговля (в районе домов №№ 1,2 по улице Институтский городок), а на спортивной площадке школы № 44 пройдет