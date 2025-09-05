В Гороховце 3 сентября на улице Комсомольской торжественно открыли мемориал, посвященный землякам, погибшим в боях. Инициатива создания памятника принадлежит местному отделению

В Гороховце 3 сентября на улице Комсомольской торжественно открыли мемориал, посвященный землякам, погибшим в боях. Инициатива создания памятника принадлежит местному отделению организации «Боевое Братство», рассказала глава администрации Гороховецкого района Оксана Рябовол. На церемонии присутствовали родные и близкие погибших военнослужащих, ветераны боевых действий, представители районной администрации и депутаты. Также почтить память приехала делегация из соседнего Володарского