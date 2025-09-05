В целях профилактики детского травматизма инспекторы ДПС проверяли, соблюдают ли автолюбители правила перевозки детей. Рейд провели у школ и детских садов во Владимире: рядом со школой №43

В целях профилактики детского травматизма инспекторы ДПС проверяли, соблюдают ли автолюбители правила перевозки детей. Рейд провели у школ и детских садов во Владимире: рядом со школой №43 на Диктора Левитана, гимназией №39 и детским садом на Нижней Дуброве и на проспекте Строителей. Сотрудники Госавтоинспекции проверили более 80 машин с детьми и выявили 8 нарушений правил