Впервые во Владимирской области стартовал Всероссийский турнир по женскому баскетболу «Кубок Дау Изолан», который собрал ведущие команды Суперлиги и юниорские составы. Об этом сообщили в облправительстве. Турнир, организованный местным сообществом любителей баскетбола, проходит в два этапа. В первой части соревнуются команды Суперлиги, включая владимирских «Владимирских львиц» против «Динамо» (Курск), «Спарта энд К-2» (Видное), «МБА» (Москва).