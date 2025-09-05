В Орле прошли финальные состязания по всестилевому каратэ в рамках VI спартакиады молодёжи России. Более 140 спортсменов из 41 региона страны встретились в поединках за награды престижного

В Орле прошли финальные состязания по всестилевому каратэ в рамках VI спартакиады молодёжи России. Более 140 спортсменов из 41 региона страны встретились в поединках за награды престижного турнира. Отличный результат продемонстрировал каратист из Владимирской области Артем Шершнев. Он уверенно завоевал две золотые награды, одну в весовой категории 80 килограмм, а другую – в абсолютной категории.