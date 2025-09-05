Главный федеральный инспектор по Владимирской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Сергей Мамеев получил медаль

Главный федеральный инспектор по Владимирской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Сергей Мамеев получил медаль «За заслуги перед Владимирской областью» за значительный вклад в развитие региона. Об этом сообщили в облправительстве. Награду Сергею Мамееву вручил Губернатор Александр Авдеев. Отмечена его многолетняя добросовестная работа и существенный вклад в социально-экономическое развитие Владимирской