Пробка образовалась 17 декабря прошлого года.

Во Владимире прокурор добился наказания для директора АО «ДЭП №7» из-за дорожного коллапса на федеральной трассе. Пробка образовалась 17 декабря прошлого года на Р-132 «Золотое кольцо» из-за несвоевременной уборки снега.Проверки показали, что не было обработано дорожное покрытие песко-соляной смесью, что привело к возникновению многокилометровой пробки и угрозе безопасности движения. Генеральный директор компании был оштрафован судом на сумму от 20 до 30 тысяч рублей по статье 12.34 КоАП РФ.Напомним, ранее мы писали, что