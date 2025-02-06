Парня призвали на службу в 2022 году.

Во Владимирской области в селе Гатиха Камешковского района 29 января прошла траурная церемония прощания с младшим сержантом Александром Князевым. Боец погиб в зоне специальной военной операции.Александр, родившийся в многодетной семье и окончивший Гаврильцевскую школу и училище № 6 Владимира, работал в ООО «Поком».Призванный на службу по частичной мобилизации в сентябре 2022 года, он исполнял обязанности номер расчета и погиб 13 января 2025 года. На прощание пришли родные, близкие, друзья и земляки. Напомним, ранее мы писали, что