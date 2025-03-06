В музее-заповеднике «Александровская слобода» прошел моноспектакль.

В преддверие Международного женского дня в музее-заповеднике «Александровская слобода» прошел моноспектакль в исполнении мастера художественного слова, ученого секретаря музея-заповедника «Усадьба «Мураново» Сергея Гущина. Постоянным гостям литературных вечеров в «Слободе» он уже знаком по прошлогоднему выступлению «И развились знамена чести» к 210-летию со дня рождения Михаила Лермонтова.В этот раз творческий вечер «Я ж навек любовью ранен... » был посвящен музам Владимира Маяковского, вдохновлявшим его в разные периоды. Его любовная лирика, трагическая и автобиографичная, уже на протяжении ста лет поражает ценителей поэзии своей искренностью и глубиной чувств. По словам самого Маяковского, он горел «на несгораемом костре немыслимой любви», и это высокое чувство позволяло поэту жить и творить.«Сегодняшний спектакль знакомит с историей любовных романов Маяковского, раскрывает малоизвестные факты и детали. Нашему гостю - автору и исполнителю Сергею Гущину – с помощью стихотворных строк великого поэта Серебряного века, его писем к любимым женщинам и друзьям, а также исследований его жизни удалось передать зрителю, какой след оставили бурные романы и как повлияли они на творчество поэта», - поделился впечатлениями методист музея-заповедника Иван Мазненков.В жизни Маяковского было немало женщин – и серьезные любовные увлечения, и быстротечные романы, и просто флирт. Но лишь три музы оставили глубокий след. Речь, конечно же, идет о Лиле Брик - героине почти всей лирики поэта; Татьяне Яковлевой, которой посвящены два превосходных стихотворения, и Марии Денисовой, ставшей одним из прототипов Марии в поэме «Облако в штанах».В письме к Лиле Брик Владимир Маяковский писал: «Исчерпывает для меня любовь всё? Всё, но только иначе. Любовь - это жизнь, это главное. От неё разворачиваются и стихи, и дела, и всё прочее. Любовь - это сердце всего. Если оно прекратит работу, всё остальное отмирает, делается лишним, ненужным. Но если сердце работает, оно не может не проявляться во всём». Именно такое, любящее и потому отзывающееся на всё «сплошное сердце» открывается в лирике Маяковского. Даже в тех стихах поэта, где речь идёт совсем о другом, вновь и вновь возникает слово «любовь».Автор моноспектакля, ученый секретарь музея-заповедника «Усадьба «Мураново» Сергей Гущин рассказал: «Темой праздничного концерта я не случайно выбрал лирику именно этого поэта. В советское время он позиционировался, в первую очередь, как революционный, а его романтические произведения приглушались, уходили на задний план. Думаю, что многие сегодня открыли для себя поэта по-новому. Ведь он был не только «горланом революции», но и, по словам Луначарского, «тончайшим лириком», ценителем женской красоты.Кстати, пользуясь случаем, поздравляю всех дам с наступающим праздником. Больше улыбок, радости, счастья, хорошего настроения! Любите русскую поэзию и читайте замечательные стихи!».