Потерпевшие и обвиняемые. В Гусь-Хрустальном задержаны два участковых полиции. Их обвиняют в получении взятки. По информации следствия, 29 января текущего года мужчины получили незаконное

Потерпевшие и обвиняемые. В Гусь-Хрустальном задержаны два участковых полиции. Их обвиняют в получении взятки. По информации следствия, 29 января текущего года мужчины получили незаконное денежное вознаграждение от местной жительницы за покровительство её сыну. Вот только на момент передачи денег «оборотни в погонах» уже находились на крючке у добросовестных блюстителей правопорядка. Евгения Горина, старший помощник руководителя