Потерпевшие и обвиняемые. В Гусь-Хрустальном задержаны два участковых полиции. Их обвиняют в получении взятки. По информации следствия, 29 января текущего года мужчины получили незаконное
<a href="https://33live.ru/novosti/07-02-2025-policejskie-iz-gus-xrustalnogo-popavshiesya-na-vzyatke-okazalis-temi-samymi-kotorye-izbili-voditelya-pri-zaderzhanii.html" target="_blank">Полицейские из Гусь-Хрустального, попавшиеся на взятке, оказались теми самыми, которые избили водителя при задержании</a> - Потерпевшие и обвиняемые. В Гусь-Хрустальном задержаны два участковых полиции. Их обвиняют в получении взятки. По информации следствия, 29 января текущего года мужчины получили незаконное
[url=https://33live.ru/novosti/07-02-2025-policejskie-iz-gus-xrustalnogo-popavshiesya-na-vzyatke-okazalis-temi-samymi-kotorye-izbili-voditelya-pri-zaderzhanii.html]Полицейские из Гусь-Хрустального, попавшиеся на взятке, оказались теми самыми, которые избили водителя при задержании[/url] - Потерпевшие и обвиняемые. В Гусь-Хрустальном задержаны два участковых полиции. Их обвиняют в получении взятки. По информации следствия, 29 января текущего года мужчины получили незаконное