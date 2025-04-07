Во Владимире состоялась первая официальная встреча рабочей группы по благоустройству Старых садов. Сразу стоит отметить, что сама комиссия была создана в феврале, но вот собралась она для

Во Владимире состоялась первая официальная встреча рабочей группы по благоустройству Старых садов. Сразу стоит отметить, что сама комиссия была создана в феврале, но вот собралась она для обсуждения лишь в апреле. Причина — нахождение проекта по берегоукреплению прудов в госэкспертизе. Сейчас, после получения положительного заключения, власти готовы про него рассказать. Один из плюсов — пруды