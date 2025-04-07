Владимирцы продолжают поддерживать бойцов. В зону СВО направили очередной гуманитарный груз. Волонтеры «Масксети-33», «ZaПобеду33», предприниматели и неравнодушные жители собрали

Владимирцы продолжают поддерживать бойцов. В зону СВО направили очередной гуманитарный груз. Волонтеры «Масксети-33», «ZaПобеду33», предприниматели и неравнодушные жители собрали необходимые вещи. Большую часть груза заняли маскировочные сети. Кроме этого на фронт направлены продукты, медикаменты и гигиенические принадлежности. Из телеграм-канала «Дмитрий Наумов. Официально» Гуманитарный груз уже доставлен нашим солдатам!Спасибо всем жителям города за неравнодушие и активное