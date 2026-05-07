Изменится режим работы светофора на перекрестке Рокадной и 2‑го Почаевского

С 8 мая 2026 года будет изменен режим работы светофорного объекта на пересечении Рокадной дороги и 2‑го Почаевского проезда.Запланированы две фазы регулирования:- Первая фаза — объединение направлений движения на Рокадной дороге.- Вторая фаза — объединение направлений движения на 2‑м Почаевском проезде.Эти меры направлены на повышение пропускной способности и упрощение организации движения на перекрестке.Администрация города просит водителей быть внимательными, следовать новым сигналам и дорожным знакам и учитывать изменения при планировании маршрутов.