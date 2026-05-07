Изменится режим работы светофора на перекрестке Рокадной и 2‑го Почаевского
С 8 мая 2026 года будет изменен режим работы светофорного объекта на пересечении Рокадной дороги и 2‑го Почаевского проезда.
Запланированы две фазы регулирования:
- Первая фаза — объединение направлений движения на Рокадной дороге.
- Вторая фаза — объединение направлений движения на 2‑м Почаевском проезде.
Эти меры направлены на повышение пропускной способности и упрощение организации движения на перекрестке.
Администрация города просит водителей быть внимательными, следовать новым сигналам и дорожным знакам и учитывать изменения при планировании маршрутов.