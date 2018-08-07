В преддверии празднования дня города Муром в окружной администрации по традиции наградили лучших представителей профессий.

В преддверии празднования дня города Муром в окружной администрации по традиции торжественно наградили лучших представителей профессий – победителей конкурса «Человек года – 2018».Награду в номинации «Защитник года» из рук главы округа Муром Евгения Рычкова и председателя СНД Константина Федурина получил подполковник полиции Илья Крупкин, заместитель начальника отдела уголовного розыска МО МВД России «Муромский».Уже девятнадцать лет подполковник полиции Илья Крупкин служит в территориальном Отделе МВД, с 2003 года – проходит службу в отделе уголовного розыска. Показав достойные результаты деятельности, в 2015 году назначен на должность заместителя начальника ОУР Межмуниципального отдела МВД России «Муромский».На протяжении последних лет именно муромский отдел уголовного розыска является лучшим среди подразделений уголовного розыска УМВД России по Владимирской области.Подполковник полиции неоднократно признавался «Лучшим по профессии» среди сотрудников МО МВД России «Муромский». В 2018 году Илья Крупкин признан лучшим по профессии среди сотрудников уголовного розыска областного УМВД. Он представлял наш регион на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в городе Омске, участие в котором приняли лучшие сотрудники подразделений уголовного розыска из 83 субъектов Российской Федерации.Служебная, огневая и физическая подготовка, владение нормативной правовой базой – с поставленными задачами подполковник полиции достойно справился и показал высокие результаты, заняв почетное второе место.Вскоре тринадцать портретов победителей окружного конкурса «Человек года – 2018» украсят Галерею славы на центральной площади округа Муром.