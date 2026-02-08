Воскресный день – не повод снижать темпы по расчистке города от снега. Сотрудники и спецтехника муниципального предприятия «Центр управления городскими дорогами» 24 на 7 собирают и

Воскресный день – не повод снижать темпы по расчистке города от снега. Сотрудники и спецтехника муниципального предприятия «Центр управления городскими дорогами» 24 на 7 собирают и вывозят груды снега из Владимира. За прошедшие сутки самосвалы совершили 515 рейсов на снегосвалку. В общей сложности вывезено свыше 10 тысяч кубов снега. Сегодня на улицах города трудятся 78