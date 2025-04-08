Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

За прошедшую неделю во Владимирской области заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла на 9,1%.Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Зарегистрировано 16 новых случаев. Лидером стал Муромский район. Там заболели 10 жителей. Еще два случая зафиксировали в Гусь-Хрустальном районе.По одному заболевшему выявили в Александровском, Киржачском, Гороховецком районах и во Владимире.Напомним, что первый случай коронавируса в регионе зарегистрировали пять лет назад. Ранее во Владимирской области .