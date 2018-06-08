В конкурсе, традиционно проходившем на базе Омской Академии МВД России, принимали участие лучшие сотрудники уголовного розыска из 83 территориальных органов внутренних дел.

В Омске прошёл Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди сотрудников уголовного розыска на звание «Лучший по профессии».В конкурсе, традиционно проходившем на базе Омской Академии МВД России, принимали участие лучшие сотрудники уголовного розыска из 83 территориальных органов внутренних дел. Владимирскую область на федеральном этапе представил оперуполномоченный МО МВД России «Муромский» подполковник полиции Илья Крупкин.В течение нескольких конкурсных дней участники прошли ряд этапов, в ходе которых демонстрировали физическую подготовку, выносливость, а также владение теоретическими знаниями нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность органов внутренних дел.Конкурсанты достойно справились с поставленными задачами и показали высокие результаты.Одним из лучших стал оперуполномоченный уголовного розыска из Мурома. В общем зачете Илья Крупкин занял пятое место, а в дисциплине по служебной подготовке вошел в тройку лидеров. На торжественном награждении победителей и призеров конкурса подполковнику полиции были вручены заслуженные награды.