Масштабные проекты, благоустройство и взаимодействие с горожанами. Дмитрий Наумов провел первую в этом году пресс-конференцию. Среди прочего журналистов интересовал вопрос принятия

Масштабные проекты, благоустройство и взаимодействие с горожанами. Дмитрий Наумов провел первую в этом году пресс-конференцию. Среди прочего журналистов интересовал вопрос принятия городскими властями общественно важных решений, а именно его принцип. К примеру, упомянули историю с объединением школ. Об этом решении чиновников жители, напомним, узнали постфактум. Главе Владимира задали вопрос – почему администрация не советуется с