Приговор пока не вступил в силу.

В Гороховце завершилось разбирательство по делу 41-летнего жителя соседнего региона. Суд признал его виновным в нарушении правил движения, которое повлекло смерть двух человек и причинение тяжкого вреда здоровью еще трем участникам аварии.Осенью 2025 года подсудимый на «Хендай» во время маневра на шоссе М7-Волга потерял управление и задел «Газель». Обе машины выбросило на встречную полосу, где грузовик врезался в легковой автомобиль «Джили». В той машине ехала семья из четырех человек.Глава семейства и его старшая дочь скончались на месте. Вторая дочь, супруга погибшего и водитель грузовика получили опасные ранения. Мужчина признал вину. Ему назначили три года в колонии-поселении и обязали выплатить родным жертв 5,2 млн рублей.