В магазинах региона зафиксировано снижение цен на овощи.

По данным Росстата, с 30 июня по 6 июля инфляция в России составила 0,31%. С начала года общее повышение цен достигло 4,49%.На продовольственном рынке региона зафиксированы заметные изменения. Огурцы подешевели на 8,7%, помидоры — на 5,1%. Небольшое снижение отмечено для бананов и яиц (по 0,5%). Однако выросли цены на свеклу (на 3,8%), капусту (на 3,6%), картофель (на 3,5%), лук и морковь (2,2%). Курица подорожала на 2,3%, сахарный песок — на 0,7%.Среди непродовольственных позиций подорожали смартфоны (на 1,3%), пылесосы (на 0,7%), подгузники (на 0,6%) и корма для животных (на 0,3%). Туалетная бумага и хозяйственное мыло прибавили в цене по 0,2%.