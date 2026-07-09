Устранение всех выявленных нарушений находится под пристальным контролем районной прокуратуры.

Проверка, проведенная прокуратурой Гороховецкого района, обнаружила серьезные нарушения лесного законодательства в работе одного из местных деревоперерабатывающих предприятий.Действующее законодательство обязывает обеспечивать воспроизводство лесов после их вырубки или повреждения. Это может происходить как путем высадки новых саженцев, так и через содействие естественному возобновлению.Установлено, что данная организация получила лесные участки для заготовки древесины. Однако, вопреки условиям аренды, компания не приступила к выполнению запланированных агротехнических работ. В частности, она не провела уход за лесными культурами на площади свыше 100 гектаров и не высадила новые растения на 23 гектарах.По результатам прокурорских мероприятий руководителю деревоперерабатывающего предприятия внесено представление.