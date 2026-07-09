Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры района.

Прокуратура Киржачского района совместно с Роспотребнадзором проверила соблюдение санитарных норм в образовательных учреждениях. Специалисты осмотрели детские сады и школьные лагеря на предмет соответствия условиям отдыха, оздоровления и обучения детей.В ходе проверки в одном из дошкольных учреждений выявили плохие стены и потолки, а также плесень в овощехранилище. В другом саду дезинфицирующие средства хранились в открытом доступе для малышей.По итогам надзорных мероприятий прокурор возбудил административные дела в отношении ответственных лиц. Руководителям образовательных заведений внесены представления.