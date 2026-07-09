В областной библиотеке для детей и молодежи состоялся концерт в честь Дня семьи.

В стенах областной библиотеки для детей и молодежи прошел праздничный концерт, организованный клубом «Ветеран». На встречу были приглашены друзья и партнеры общественной организации, чтобы разделить радость торжества.Атмосферу праздника создавали творческие коллективы: под знакомые песни дуэта «Родники» подпевал весь зал, а малыши из детского сада №4 вызвали бурные аплодисменты своими выступлениями. С приветственными речами к гостям обратились Юлия Епифанова из управления по связям с общественностью и лидер городского отделения «Боевого братства» Александр Тезиков.Центральным событием дня стало чествование семейных пар, проживших вместе десятилетия. Зрители приветствовали супругов Смирновых и Леоновых, которые для всех присутствующих стали олицетворением преданности и крепкого союза. Организаторы пожелали всем гостям здоровья, долгих лет счастья и семейного уюта.