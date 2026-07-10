Собрали главные новости региона к этому часу.

Владимирская область пережила очередные сутки в режиме повышенной готовности: днем 9 июля вновь объявлялась угроза атаки БПЛА, а ночью в двух районах вспыхнули серьезные пожары. Синоптики прогнозируют жару до +32°C, а цены на топливо продолжают ползти вверх. Редакция «33Live.Ru» собрала главные новости региона к этому часу.Угроза с неба: сигнал тревоги и отбойВторые сутки подряд Владимирская область находилась в эпицентре беспилотной угрозы. Днем 9 июля, в 16:32, региональное управление РСЧС разослало экстренное предупреждение: «Угроза атаки БПЛА во Владимирской области 09.07.2026! Соблюдайте меры безопасности, избегайте открытых пространств. Тел. 112». Сообщение мгновенно разлетелось по домовым чатам и городским пабликам.Спустя некоторое время поступил отбой: «Отбой беспилотной опасности во Владимирской области 09.07.2026. При обнаружении обломков БПЛА не приближайтесь к ним и сообщите по тел. 112». Спасатели напомнили жителям алгоритм действий: никакой самодеятельности, никаких попыток рассмотреть или снять находку на телефон — только звонок на единый номер экстренных служб.Огненная ночь: грозовой пожар в Спасском и ЧП в Алферихе9 в 15:52 на пульт дежурного ЦУКС ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре частного жилого дома в микрорайоне Спасское, на улице Сторонка, дом 21б. Когда первые расчеты прибыли на место, со второго этажа здания валил густой дым. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров.Сотрудникам МЧС удалось спасти одного человека — мужчину-инвалида, которого вынесли из горящего дома на руках. Пожар тушили три единицы техники и десять человек личного состава. Позднее появилось уточнение от представителя ведомства: предварительная причина возгорания — природное явление, а именно грозовой разряд молнии.Позже, в 23:13 поступил новый вызов: Суздальский район, деревня Алфериха, улица Главная, дом 2. К моменту прибытия первых подразделений жилой дом горел открытым пламенем по всей площади. На тушение стянули четыре единицы техники и 11 сотрудников МЧС. Информация о погибших и пострадавших уточняется — на момент публикации официальных данных о жертвах не поступало.Жара +32°C, грозы и ветер: прогноз на 10 июляПо данным регионального ГУ МЧС, опасные метеорологические явления 10 июля не прогнозируются, однако без неприятных сюрпризов не обойдётся. Днём местами по Владимирской области ожидается сильная жара до +32°C.Метеорологическая обстановка: облачно с прояснениями. Ночью местами кратковременные дожди, днём — локальные грозы с порывами ветра до 15–17 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12... +17°C, днём — до +32°C. Ветер юго-восточный, 7–12 м/с.Бензиновый вопрос: цены вверх и тревожные сигналы от соседейПо данным Росстата, только за неделю с 30 июня по 6 июля средняя стоимость бензина в России выросла на 2,25%, достигнув отметки в 74,01 рубля за литр.На этом фоне тревожные новости приходят из соседних регионов: в Нижегородской области уже всерьез обсуждается введение QR-кодов и системы чётных/нечётных дней для отпуска топлива. Пока Владимирская область таких ограничений не вводила, но владимирские автомобилисты в пабликах уже делятся тревожными ожиданиями и призывают не допустить повторения «бензинового дефицита» у нас.Вода не прощает: печальная статистика утонувшихОтдельная тема, которую невозможно обойти стороной в разгар купального сезона, — гибель людей на водоемах. По состоянию на 9 июля 2026 года, с начала купального сезона в регионе утонули 11 человек, из них четверо — дети.Последний трагический случай произошёл в Гороховецком районе: . Все без исключения трагедии случились в необорудованных для купания местах, где категорически запрещено заходить в воду. Трое погибших детей не умели плавать. Спасатели в очередной раз обращаются к жителям региона: не игнорируйте знаки «Купание запрещено», не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения и ни на секунду не оставляйте детей без присмотра у воды.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .