Во Владимире живого мужчину ошибочно признали мертвым.

Прокуратура Владимира добилась аннулирования записи о смерти местного жителя, которую ошибочно внесли в документы. Выяснилось, что 62-летний инвалид длительное время находился на лечении, доверив паспорт и вещи брату. Вернувшись домой после выписки, он обнаружил опечатанную квартиру.Как оказалось, летом 2025 года в этом жилье нашли тело неизвестного мужчины. Из-за внешнего сходства братьев и найденного на месте паспорта следствие ошибочно идентифицировало погибшего как живого владельца документов. На основе этих данных ЗАГС оформил свидетельство о смерти.Чтобы восстановить права пострадавшего, прокурор обратился с иском в суд. Требование признать актовую запись недействительной было полностью удовлетворено. Теперь запись о смерти аннулируют, а исполнение решения находится под контролем надзорного органа.