Эксперты высоко оценили инновационные идеи.

Во Владимирском филиале Президентской академии подвели итоги масштабного кейс-чемпионата по государственному и муниципальному управлению. Молодые участники, прибывшие из разных регионов страны — от соседнего региона до Луганска, представили свои идеи по сплочению народов на территории нашего края.С молодыми специалистами пообщались почетные гости: первый вице-губернатор Дмитрий Лызлов, руководитель филиала академии Вячеслав Картухин, министр туризма и предпринимательства Юлия Бояркина и региональный уполномоченный по правам человека Людмила Романова.Культурная программа финала была насыщенной: студенты посетили Владимир и Суздаль, побывали в «Доме дружбы народов», посетили лекции экспертов общества «Знание» и проверили свои силы в интеллектуальной викторине от Правовой школы.На основе полученного опыта команды разработали ряд перспективных проектов. В их число вошли создание тематического мобильного приложения, организация яркого фестиваля этномоды и запуск оригинального туристического маршрута под названием «33 грани единства». Экспертное жюри отметило высокий уровень проработки и технологичность представленных инициатив.