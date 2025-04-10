Пляжная зона в парке «Землянина», которую благоустроили в рамках нацпроекта, спустя меньше чем год оказалась в печальном состоянии. С лежаков отошла краска, диодная лента упала, а кусок

Пляжная зона в парке «Землянина», которую благоустроили в рамках нацпроекта, спустя меньше чем год оказалась в печальном состоянии. С лежаков отошла краска, диодная лента упала, а кусок пирса и вовсе ушел под воду. На разрушение общественного пространства обратила внимание прокуратура. Как рассказали в надзорном ведомстве, контракт стоимостью 3,5 миллиона рублей был заключен между администрацией Красной