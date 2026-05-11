ДТП со смертельным исходом произошло утром 9 мая на выезде из микрорайона Юрьевец в сторону Москвы.46-летний мужчина, управлявший мотоциклом Honda, погиб на месте происшествия.По информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, около 7:00 на 19-м километре трассы Р-132 водитель грузового автомобиля DAF с прицепом предпринял маневр разворота.В этот момент мотоцикл столкнулся с грузовиком, в результате мотоциклист получил несовместимые с жизнью травмы.Сотрудники Госавтоинспекции сейчас устанавливают все обстоятельства и причины аварии.