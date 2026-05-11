Столкновение произошло утром 9 мая на 19-м км трассы Р-132.
ДТП со смертельным исходом произошло утром 9 мая на выезде из микрорайона Юрьевец в сторону Москвы.
46-летний мужчина, управлявший мотоциклом Honda, погиб на месте происшествия.
По информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, около 7:00 на 19-м километре трассы Р-132 водитель грузового автомобиля DAF с прицепом предпринял маневр разворота.
В этот момент мотоцикл столкнулся с грузовиком, в результате мотоциклист получил несовместимые с жизнью травмы.
Сотрудники Госавтоинспекции сейчас устанавливают все обстоятельства и причины аварии.