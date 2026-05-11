Прокуратура города Владимира провела проверку по обращению местного жителя.

Установлено, что в сентябре прошлого года злоумышленники позвонили пенсионеру и, обещая дополнительный заработок в Интернет, убедили перевести 700 тыс. рублей на указанные ими реквизиты.По данному факту следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).В ходе расследования был установлен владелец счета, на который поступили похищенные средства. Им оказался житель Республики Башкортостан.Для защиты прав потерпевшего прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании суммы неосновательного обогащения.Верховный суд Республики Башкортостан удовлетворил требования, решение исполнено, пенсионеру возвращены похищенные денежные средства.