Вечер 7 мая стал для многих моментом, когда дыхание замирает, а на глазах выступают слезы искренней радости. В этот день во Владимирской области разыгралась история, завершившаяся счастливым финалом благодаря слаженным действиям добровольцев и невероятной преданности четвероногих друзей. Подробности читайте на vlad.aif.ru.Ушла гулять и не вернуласьОколо шести часов вечера на горячую линию поискового отряда поступил тревожный сигнал: пропала Нина Николаевна. Пожилая женщина вышла на прогулку в лес не вернулась домой.«Мысль о бабушке, оказавшейся один на один с надвигающейся лесной тьмой, одинокой и, возможно, испуганной, сжимала сердца. Медлить было нельзя — каждая минута имела решающее значение», — рассказывали поисковики владимирского отделения «Лизы Алерт».От Владимира до ПокроваПосле оперативного прозвона заявителя и обмена информацией с сотрудниками полиции, поисковая операция была запущена. Уже к 20:30 на месте, откуда вышла Нина Николаевна, развернулся полноценный штаб. Карты, планы местности, расчеты возможных путей следования — напряженная работа закипела в полную силу. Из Владимира на место выехала опытный координатор Катя Соловьева.На призыв о помощи оперативно откликнулись добровольцы из разных городов и поселков: Владимира, Гусь-Хрустального, Покрова, Коврова и Судогды. Оставив свои повседневные заботы, они спешили туда, где требовалась их помощь.Примечательно, что первые шаги к спасению Нины Николаевны были сделаны еще до прибытия основного штаба. Ее близкие подруги, не в силах сидеть сложа руки, начали самостоятельные поиски. А вскоре на место прибыл и Андрей, житель соседней деревни, который, обеспокоенный исчезновением бабушки, и поднял тревогу, обратившись на горячую линию.Каждый шаг в этой гонке со временем был важен. Опросы местных жителей помогли очертить наиболее вероятную территорию поиска, а звонки в больницы исключили сценарий, при котором Нина Николаевна могла быть госпитализирована.Время неумолимо текло, в лесу сгущались плотные сумерки. И вот, когда стрелки часов уже перевалили за полночь, раздался тот самый, долгожданный звонок из штаба — в 00:00: «Идет эвакуация, с бабушкой все хорошо, выводят!»Хвостатые ангелы-хранителиОказалось, Нина Николаевна была не одна. Рядом с ней, как настоящие ангелы-хранители, находились ее верные четвероногие спутники. Собаки не бросили хозяйку ни на минуту, сопровождали ее по всему пути, лаяли, привлекали внимание и не давали ей погрузиться в полное одиночество в темноте леса. Именно их настойчивый лай привлек поисковиков, выведя их точно к месту нахождения бабушки.Нина Николаевна и ее преданные четвероногие друзья благополучно вернулись домой целыми и невредимыми.