МЧС предупреждает о четвертом классе опасности на юго-востоке региона: посещение лесов не рекомендуется из-за риска природных пожаров.

На юго-востоке Владимирской области 11 мая ожидается высокая пожарная опасность четвертого класса. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.Сложившиеся погодные условия значительно повышают риск возникновения лесных и торфяных пожаров, а также угрозу перехода огня на частные жилые дома и хозяйственные постройки. В связи с этим жителям региона настоятельно не рекомендуют посещать леса в указанный период.Спасатели напоминают, что на территории области действует строгий запрет на разведение костров. В случае возникновения опасных ситуаций необходимо немедленно обращаться в экстренные службы по круглосуточным номерам «101» или «112».Ранее сообщалось, что