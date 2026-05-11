Участники церемонии возложили цветы в знак уважения к памяти погибших.

Сотрудники следственного отдела по г. Александров СУ СК по Владимирской области приняли участие в открытии памятника погибшим при защите Отечества в деревне Романово Александровского округа.Торжественная церемония прошла 8 мая. В ней приняли участие представители администрации, военнослужащие, активисты, жители и школьники.Великая Отечественная война затронула каждый населенный пункт. В них есть герои, отдавшие жизнь за независимость страны.На мемориале под надписью «Памяти павших при защите земли Русской во все времена» увековечены 18 имен, в том числе двое участников специальной военной операции.