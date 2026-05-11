Экспортной деятельностью во Владимирской области на данный момент занимаются более 600 компаний. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев на своей странице в ВКонтакте, отметив роль нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в развитии регионального бизнеса.Благодаря работе областного Центра поддержки экспорта и цифровой платформе «Мой экспорт», сроки оформления документации сократились с месяцев до нескольких дней. Предприятия, такие как «Технофильтр» и «ТехноСонус-Центр», уже успешно используют государственную помощь для финансирования участия в зарубежных выставках и решения логистических задач.К 2030 году перед регионом стоит задача увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта на две трети. Развитие этого направления позволит создать новые рабочие места и обеспечить устойчивый рост экономики Владимирской области.Ранее сообщалось, что