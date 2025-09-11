В течение двух дней больничные клоуны дарили смех и хорошее настроение 50 маленьким пациентам.

Во Владимирской областной детской клинической больнице состоялась необычная акция: Педиатрическое отделение №1 посетил «Клоунский патруль». В течение двух дней больничные клоуны дарили смех и хорошее настроение 50 маленьким пациентам.Проект организован фондом «ДоброСвет» при поддержке компании «Сервье». Его цель — помочь детям, находящимся на длительном лечении, отвлечься от больничных будней.По словам заведующей отделением Сюзанны Тевосян, такие визиты являются важной частью немедикаментозной помощи, помогая ребятам и их родителям легче переносить лечение. Дети искренне радовались и вовлекались в игры, что, по словам врачей, положительно сказывается на их настрое.Проект «Клоунский патруль» за два года побывал уже в 18 городах России.