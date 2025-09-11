На 84-м году жизни скончалась Майя Григорьевна Ифанова, заслуженный лесовод Российской Федерации. Она посвятила более полувека работе в лесном хозяйстве Владимирской области. Об этом с

На 84-м году жизни скончалась Майя Григорьевна Ифанова, заслуженный лесовод Российской Федерации. Она посвятила более полувека работе в лесном хозяйстве Владимирской области. Об этом с прискорбием сообщили в Министерстве лесного хозяйства региона. Майя Григорьевна начала свою трудовую деятельность в 1960 году после окончания лесного техникума. За 55 лет работы в отрасли она прошла путь от