В Киржаче продолжается благоустройство города. На площади Купцов Соловьевых появилось панно, посвящённое истории крутильного цеха. Рисунок стал частью масштабного проекта «Шёлковая слободка», который полностью преобразит центр города.Также в микрорайоне Красный Октябрь скоро появится новое общественное пространство под названием «Лапти». Там будут современные детские площадки и места для отдыха.По словам мецената и депутата Заксобрания Евгения Фёдорова, эти проекты — это «подарок городу, символ уважения к прошлому и уверенного взгляда в будущее».