Она посвятила лесному хозяйству 55 лет

Майя Ифанова, заслуженный лесовод РФ из Владимирской области, скончалась 9 сентября на 84-м году жизни. Об этом рассказали в министерстве лесного хозяйства региона.Она посвятила лесному хозяйству 55 лет, начав карьеру в 1960 году после окончания Хреновского лесного техникума.За время работы Майя Ифанова прошла путь от техника-лесовода до начальника производственного отдела ГАУ ВО «Владлесхоз», занимая различные должности, включая межрайонного инженера-лесопатолога и ведущего инженера отдела лесовосстановления.