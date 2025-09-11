Владимирская область славится своими лесами, и практически в каждом районе можно найти грибы.

Наступила самая благодатная пора для любителей «тихой охоты». Леса Владимирской области, богатые разнообразными грибами, так и манят в свои чащи. Но чтобы вернуться домой с полными корзинами, важно знать, куда именно держать путь. Мы проанализировали советы опытных грибников и делимся с вами самыми урожайными местами. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Куда отправиться за грибамиВладимирская область славится своими лесами, и практически в каждом районе можно найти грибы. Однако, как и везде, есть места, где урожай особенно богат.Самыми грибными считаются южные районы области, такие как Гусь-Хрустальный и Меленковский. Здесь можно встретить лисички, маслята, белые грибы и подосиновики.Если вы ищете белые грибы, отправляйтесь на запад — в Судогодский и Собинский районы.Восточные районы, такие как Муромский, Селивановский и Гороховецкий, славятся обилием лисичек и также порадуют любителей белых.А вот на севере области грибов меньше, но и конкуренции меньше. Опытные грибники советуют исследовать леса на границе регионов, например, в Юрьев-Польском и Суздальском районах.Грибники со стажем рекомендуют обратить внимание на Вязниковский район (в районе Никологор, Мстеры), Селивановский район (Неклюдово, Переложниково), а также леса вокруг Мошка в Судогодском районе и деревни Шепелево и Сушнево.Какие грибы сейчас в самом соку?Грибной сезон уже в самом разгаре. В лесах уже вовсю встречаются самые желанные трофеи. Сейчас активно идут лисички, которые можно найти практически повсюду, даже в сосняках. Также в изобилии можно встретить подберезовики, подосиновики и, конечно же, белые грибы.Опытные грибники отмечают, что, несмотря на обилие белых грибов, многие из них могут быть червивыми. Чтобы наверняка вернуться с хорошим «уловом», лучше всего собирать небольшие, молодые грибы — они более плотные и реже поражены.Это интересноВо Владимирской области были зафиксированы случаи находок гигантских грибов. Например, в 2015 году в Суздальском районе был найден белый гриб весом более 2 килограммов. Этот гриб стал настоящим рекордсменом и попал в местные новости.Главные правила «тихой охоты»Чтобы поход за грибами был успешным и безопасным, следуйте этим советам.Выбирайте подходящее время: лучшее время для сбора грибов — раннее утро, когда роса еще не высохла.Одевайтесь правильно: наденьте удобную и водонепроницаемую обувь, а также одежду, защищающую от солнца и насекомых.Возьмите с собой необходимые вещи: не забудьте взять нож, корзину или ведро, воду и перекус.Будьте осторожны: не ходите в одиночку в незнакомые места и всегда сообщайте родным, куда вы направляетесь.Собирайте только знакомые грибы: это главное правило безопасности. Если вы не уверены в съедобности гриба, лучше его не брать.Удачной охоты!