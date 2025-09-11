10 сентября на стадионе возле гимназии № 39 встретились дворовые команды со всего Владимира, чтобы сыграть в футбол. Организатором мероприятия выступила администрация города. Футбол

10 сентября на стадионе возле гимназии № 39 встретились дворовые команды со всего Владимира, чтобы сыграть в футбол. Организатором мероприятия выступила администрация города. Футбол объединяет людей разных поколений и социальных групп. В этом я убедился на личном опыте. Подобные турниры — это прекрасный способ создать в каждом районе города спортивный актив, который в дальнейшем может