Сухова обвиняют в сексуальном насилии над дочерью, которой в момент предполагаемого преступления было 14 лет.

Глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин взял под контроль дело Ивана Сухова – многодетного отца из Владимирской области. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК РФ.Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия). Дочь многоженца рассказала о домогательствах со стороны отца на федеральном ТВ.Мужчина известен тем, что живет с тремя женами, у него 14 детей, а в январе родился уже 30-й.