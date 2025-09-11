Осуждённая всё ещё представляет общественную опасность.

Владимирская прокуратура предотвратила попытку условно-досрочного освобождения одной из участниц банды «чёрных риелторов», осуждённой за убийство. В начале сентября Октябрьский районный суд Владимира рассмотрел ходатайство адвоката, настаивавшего на исправлении его подзащитной, однако выяснилось, что осуждённая в 2021 году была приговорена Боровичским районным судом Новгородской области за убийство в составе ОПГ.Эта группа обманом отбирала квартиры у одиноких людей, злоупотреблявших алкоголем, а затем часто убивала бывших хозяев. Кроме того, у женщины уже несколько судимостей, включая похищение человека и покушение на мошенничество.Помощник спецпрокурора Артем Чуланов убедительно возразил против УДО, заявив, что осуждённая всё ещё представляет общественную опасность. Суд согласился с прокуратурой и отказал в удовлетворении ходатайства. Решение суда пока не вступило в законную силу.