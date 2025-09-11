За каждую регистрацию он получал 1000 рублей.

Во Владимире местный житель предстанет перед судом за фиктивную регистрацию более 200 иностранцев. Об этом рассказали в прокуратуре региона.44-летний мужчина, не имея постоянной работы, согласился регистрировать мигрантов в однокомнатной квартире своей матери площадью 35 кв. м. За каждую регистрацию он получал 1000 рублей, хотя реальное проживание иностранцев по указанному адресу не предполагалось.В марте 2025 года обвиняемый познакомился на стройке с иностранцем, который предложил ему эту схему. В результате мужчина совершил 20 преступлений, зарегистрировав выходцев из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Азербайджана. Обвиняемый полностью признал свою вину. Дело будет рассматривать Фрунзенский районный суд города Владимира.