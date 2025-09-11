За каждую регистрацию он получал 1000 рублей.
Во Владимире местный житель предстанет перед судом за фиктивную регистрацию более 200 иностранцев. Об этом рассказали в прокуратуре региона.
44-летний мужчина, не имея постоянной работы, согласился регистрировать мигрантов в однокомнатной квартире своей матери площадью 35 кв. м. За каждую регистрацию он получал 1000 рублей, хотя реальное проживание иностранцев по указанному адресу не предполагалось.
В марте 2025 года обвиняемый познакомился на стройке с иностранцем, который предложил ему эту схему. В результате мужчина совершил 20 преступлений, зарегистрировав выходцев из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Азербайджана. Обвиняемый полностью признал свою вину. Дело будет рассматривать Фрунзенский районный суд города Владимира.