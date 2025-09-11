Мужчины торговали налоговой и банковской тайной.

Во Владимире задержали двух частных детективов. Мужчины воровали налоговую, банковскую тайну местных жителей, и передавали заказчикам за круглые суммы. Однажды заказ сделала сотрудница УФСБ, но вместо гонорара дуэт получил обыски, иски и уголовное дело. Подробности в материале vlad.aif.ru.15 лет в строюКриминальный дуэт формировался с 2010-го года. 58-летний задержанный начал работать частным детективом. Спустя пару лет, в 2013-ом году, в дело он подтянул своего бывшего коллегу. Где ранее работали мужчины — неизвестно, но у них был доступ к конфиденциальной информации о местных жителях. Они торговали налоговой и банковской тайной.«За денежное вознаграждение мужчины выполняли заказы на осуществление наружного наблюдения и сбор информации о конкретных лицах», — рассказали в СУ СК РФ по Владимирской области.В марте этого года детективам пришел новый заказ. Исполнительница пообещала мужчинам 26 000 рублей за работу.Обыски вместо денегЭтот клиент оказался последним в карьере детективов. Заказчицей оказалась сотрудница правоохранительных органов под прикрытием. Мужчины старательно собирали для нее сведения о жителе Владимира, о его месте работы и остатке средств на расчетных счетах в банках и в результате попались.«По уголовному делу проведены обыски в жилище фигурантов, в ходе которых изъяты компьютерная техника, средства связи и личные записи», — уточнили в СУ СК РФ по региону.Сейчас расследование дела продолжается. Следователи ищут и опрашивают свидетелей. Их обвиняют по части 1 статьи 183 УК РФ (собирание сведений, составляющих налоговую или банковскую тайну, иным незаконным способом). По статье мужчинам грозит до двух лет лишения свободы.