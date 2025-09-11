Очередным этапом стало обновление гинекологического отделения Городской больницы №2.

Во Владимирской области продолжается модернизация медицинских учреждений в рамках национальных проектов. Очередным этапом стало обновление гинекологического отделения Городской больницы №2.Как сообщает региональный Минздрав, в больницу закупили новые операционные столы. Оборудование уже введено в эксплуатацию, что позволило значительно увеличить объем оказываемой высокотехнологичной медицинской помощи.