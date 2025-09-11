Приперся в роддом начинающий маг - рекламировать свое искусство. Ну и умоляет, чтобы его допустили хотя бы к трем почти-мамам, он, дескать, их осчастливит. Попались три. Маг перед ними пляшет: хоть гения, хоть Ломоносова - загадывайте, все исполнится! Одна говорит: не нужен мне Ломоносов, нужен обычный малыш, только чтоб здоровенький. Вторая загадала себе крутого и продвинутого, третья - интеллигентного и
вежливого. Ну, время там прошло, рожают. Первая родила в две секунды, здоровяк, чуть ли не на собственных ногах убежал из палаты. Рожает
вторая, акушеры пытаются помогать, тут раздается рев:
- Убер-р-рите грабли, м*даки, я сам вылезу!
Рожает третья. Вроде уже пора, а она два часа мучается, три, четыре... Решили делать кесарево.
Разрезали - а там двойня сид
