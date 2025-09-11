Планируют собрать от 80 до 100 тонн плодов.

В Вязниковском районе, где ранее фермеры Колесниковы вырастили персики, ожидают богатый урожай яблок. В садах, расположенных в селе Троицкое-Татарово, планируют собрать от 80 до 100 тонн плодов.На плантации растет более 13 сортов яблок, среди которых летние и зимние, а также медовый «Хани Крисп», «Пирос» и «Юлия». Всего в хозяйстве более 10 тысяч деревьев, выращенных на шпалерах.Кроме того, этим летом Колесниковы заложили новую плантацию голубики, высадили две тысячи кустов жимолости и готовятся к весенней посадке черной смородины.