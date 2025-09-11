По вине водителя его пассажир получил серьезные травмы.

Во Владимирской области перед судом предстанет 25-летний житель Вязников, который без прав и в нетрезвом состоянии спровоцировал ДТП. По вине водителя его пассажир получил серьезные травмы.По данным следствия, авария произошла 29 марта в поселке Мстёра. Молодой человек, не имеющий водительского удостоверения, выпивал с другом. Когда приятель попросил отвезти его домой, пьяный водитель согласился.Во время поездки дорогу им перебежала кошка. Пытаясь объехать животное, мужчина не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в дерево. Пассажир получил тяжелые травмы.Уголовное дело направлено в Вязниковский городской суд. За совершенное преступление обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.