В разделах приводятся статистические данные и итоги надзорных мероприятий.

На официальном сайте Министерства природопользования и экологии Владимирской области опубликовано тридцать второе издание ежегодного доклада «О состоянии окружающей среды и здоровья населения Владимирской области» за 2024 год.В докладе традиционно отражена подробная информация о работе, проведенной в области охраны природы, в том числе данные о качестве окружающей среды, состоянии и использовании природных ресурсов, развитии особо охраняемых природных территорий, реализации природоохранных мероприятий, а также материалы об экономике природопользования, влиянии экологической ситуации на здоровье населения и организации эколого-просветительской работы.В разделах приводятся статистические данные и итоги надзорных мероприятий, направленных на соблюдение природоохранного законодательства.Отдельный раздел посвящен благополучию и здоровью жителей региона, включая статистику о состоянии среды обитания, медико-демографические показатели и их связь с социально-экономическим развитием.В докладе можно найти сведения о проведенных мероприятиях экологической направленности и программах экологического образования, разработанных для привлечения внимания граждан к проблемам и состоянию окружающей среды региона.Информация, содержащаяся в докладе, может быть использована при создании и реализации программ, направленных на усиление экологической безопасности региона, улучшение здоровья населения, а также для прогнозирования и планирования рационального использования природных ресурсов.С материалами доклада можно ознакомиться по ссылке: https://mpp.avo.ru/ezegodnyj-doklad.-monitoring-sostoania-okruzausej-sredy.