За несколько дней в администрации зафиксировали более сотни обращений.

Всё чаще жители Владимира попадаются на удочку мошенников. Так, злоумышленники рассылают электронные письма с символикой «Работы России». Они предлагают оформить карту «МИР», чтобы получить дополнительные выплаты от Роструда.Жителей предупреждают, что не следует отвечать на письма. Стоит заблокировать почту и номер мошенников.С 30 декабря 2024 по 5 января 2025 года мошенники 20 жителей Владимирской области, нанеся ущерб в размере 3 миллионов рублей.