Дело передали в суд.
Прокуратура направила в суд материалы по делу 46‑летнего мужчины, обвиняемого в хулиганстве с
, похожим на оружие, и в применении насилия.
По версии следствия, в октябре прошлого года мужчина, приехавший из Армении, устроил шумный конфликт: громко стучал в двери и выражался нецензурно.
Когда соседи вышли на лестничную клетку, он начал их оскорблять и угрожать, затем достал нож и попытался ударить одного из жильцов. Пострадавший получил порез руки.
Увидев кровь, обвиняемый закрылся в квартире и позже скрылся, а жильцы вызвали скорую и полицию и написали коллективное заявление.
Подсудимый отрицает вину и отказался давать показания. Дело передано в Октябрьский районный суд Владимира.
Если суд признает мужчину виновным, ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.