Дело передали в суд.

Прокуратура направила в суд материалы по делу 46‑летнего мужчины, обвиняемого в хулиганстве с, похожим на оружие, и в применении насилия.По версии следствия, в октябре прошлого года мужчина, приехавший из Армении, устроил шумный конфликт: громко стучал в двери и выражался нецензурно.Когда соседи вышли на лестничную клетку, он начал их оскорблять и угрожать, затем достал нож и попытался ударить одного из жильцов. Пострадавший получил порез руки.Увидев кровь, обвиняемый закрылся в квартире и позже скрылся, а жильцы вызвали скорую и полицию и написали коллективное заявление.Подсудимый отрицает вину и отказался давать показания. Дело передано в Октябрьский районный суд Владимира.Если суд признает мужчину виновным, ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.