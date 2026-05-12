Областная клиническая больница города Владимира организовала «Поезд здоровья» с участием своих специалистов для выездных осмотров населения в 9 муниципальных округах. Жителей проконсультируют и при необходимости решат вопрос о госпитализации в ОКБ. В составе выездной команды врачей Областной клинической больницы – эндокринолог, кардиолог, хирург, врач УЗИ. Консультирование будет проводиться в районных больницах. Подробности уточняйте в регистратурах